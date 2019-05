So oft sollten Sie Ihre Bad-Utensilien austauschen

Klobürste, Wimpernzange und Co. - Vieles, das wir täglich benutzen, beherbergt Bakterien. Allein das Bad zu putzen bedeutet Aufwand. Die Gebrauchsgegenstände sollte man jedoch auch nicht vernachlässigen, wenn man auf ausreichende Hygiene wertlegt - immer ist es der Ort der Reinigung. Was die optimale Reinigung für Badezimmer-Utensilien ist, verraten wir Ihnen in der Bildstrecke.





