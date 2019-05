So werden Sie Äderchen an den Beinen los

Beauty-Redaktorin Luise hat, seit sie leicht verpeilt gegen einen Hocker gerannt ist, unschöne Äderchen am Bein. Nun hat sie sich bei einer Züricher Fachärztin Martina Tröbinger informiert, was es bei einer Entfernung zu beachten gibt.



Worin unterscheiden sich Besenreiser, Krampfadern und Co.?

Bei Besenreisern handelt es sich um feine, oberflächlich in der Haut liegende, rot-bläulich-violette Venen an den Beinen, die auch schon bei jungen Frauen auftreten und vor allem aus kosmetischen Gründen stören können. Krampfadern sind dickere, krankhaft erweiterte Venen an den Beinen, die meist erst im Erwachsenenalter entstehen.

Umfrage Leiden Sie unter Besenreisern oder Krampfadern? Ja, leider.

Ja, aber es stört mich nicht.

Nein.

Ja, und ich werde sie entfernen.

Und wie?

Beide Aderarten entstehen durch eine Venenschwäche. Bei den Krampfadern ist es genauer gesagt eine Venenklappenschwäche: Das Blut kann nicht komplett Richtung Herz zurückgepumpt werden, sondern sackt nach unten in die Beine ab. Bei den Besenreisern handelt es sich dagegen um eine Erweiterung der Venen. Durch die ständige Stauung vom Blut im Venensystem kommt es zum Elastizitätsverlust der Venenwand – die Vene erweitert sich und wird sichtbar.

Werden Besenreiser mit der Zeit stärker sichtbar?

Zusätzlich verschlechtern können sich Besenreiser durch stehende und sitzende Arbeitstätigkeit, Schwangerschaft und Übergewicht. Wenig Bewegung, viel Wärme wie zum Beispiel häufige Saunabesuche und häufiges, heißes Baden.



Kann man vorbeugen?

Es heißt, man sollte die Beine nicht überschlagen. Das ist nicht ausschlaggebend, da es sich meistens um eine genetische Veranlagung handelt. Aber durch die Vermeidung folgender Tätigkeit kann man versuchen, die Zunahme zu verlangsamen: Wärme und Stauung vermeiden, nicht zu lange und heiß baden und versuchen, nicht so viel zu sitzen und zu stehen. Laufen und liegen ist besser. Eine positive Auswirkung haben das regelmäßige Tragen von Kompressionsstrümpfen, Bewegung und Wechselduschen.



Wie lassen sich Besenreiser und Krampfadern entfernen?



Besenreiser können verödet werden, das nennt sich dann Sklerotherapie. Dabei wird ein Medikament direkt in die Vene gespritzt, was durch eine leichte Entzündungsreaktion zum Verschluss des Gefäßes führt und der Körper löst die Vene auf. Die Alternative ist die Entfernung mittels Laser. Die Krampfadern können operativ bei einer offenen Operation oder endovenös – das heißt vom Inneren der Vene – mittels Radiowelle oder Laser behandelt werden.



Wann wird verödet, wann gelasert?

Die Verödung ist die Standard-Methode bei roten und blauen Äderchen. Die Laserbehandlung kann als Alternative bei roten Äderchen verwendet werden. Operiert werden bei uns meist bei Krampfadern.

Was ist bei Letzterem zu beachten?

Die Entfernung macht man am besten im Herbst und Winter, da Sonne für mindestens vier Wochen gemieden werden sollte, um die Gefahr von Pigmentstörungen zu reduzieren. Zudem sollten für mindestens zwei Wochen Kompressionstrümpfe getragen werden, und auch dies ist im Winter angenehmer.

Wie lange brauchen meine Beine in der Regel, um nach einem Eingriff zu verheilen?

Besenreiser brauchen ungefähr zwei Wochen, Krampfadern etwa vier Wochen.

