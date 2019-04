Til Schweiger designt jetzt Schuhe

Til Schweiger ist bereits Schauspieler Filmemacher, Hotelier und Gastronom. Nun beginnt der nächste Karrierezweig seines strebsamen Weges: Denn er ist ab jetzt Schuhdesigner. Der 55-jährige tritt damit zugleich in die Fußstapfen seines Urgroßvaters. Denn dieser war Schuhmacher. Weil er seine Ex-Freundin Svenja Hoffmann als Model für seine Sneaker-Linie engagierte, häufen sich zudem die Gerüchte über ein Liebescomeback.

Bare-Foot-Living ausbauen



Der 55-jährige hat in Kooperation mit Sioux ein neues Projekt gestartet. "Durch die Partnerschaft mit Sioux baue ich mein Barefoot-Living-Konzept aus, was für mich eine Lücke schließt, denn Schuhe haben bislang noch gefehlt. Ich habe mir immer Schuhe gewünscht, die sowohl lässig, stylisch und auch bequem sind. Den Sioux-Grashopper kannte ich schon aus meiner Kindheit, ich habe die Firma Sioux dann vor kurzem für mich wiederentdeckt. Entscheidend war, dass ich einen Partner mit sehr viel Know-How an meiner Seite habe, der mein Wohlfühlkonzept perfekt umsetzt und meine Werte teilt."

Drei verschiedene Stile

In der Kollektion werden drei Stilrichtungen vertreten sein. Dabei soll für jeden Geschmack etwas dabei sein. Ledersneaker für den Alltag, gemütliche Biker-Boots und Grashopper im neuen Design.

Auch hier bleibt der 55-jährige perfektionistisch und gibt an jedes Material selbst ausgewählt und die Entstehung kontrolliert zu haben.

Ab April 2019 ist die limitierte Kollektion in Geschäften und online erhältlich bzw. im Moment hier vorbestellbar.

