Urban Decay bringt Game-of-Thrones-Make-up raus

In Partnerschaft mit dem amerikanischen TV-Sender HBO eröffnet sich mit Urban Decay eine neue gelungene Beauty-Allianz: Eine limitierte Edition von Game-of-Thrones-Beauty-Artikeln kommt in den nächsten Tagen auf den Markt - auch in Österreich.

"For the Throne"

So lautet der Name der Kollektion. Am 14.04.2019 launcht Urban Decay die Kollektion auf dem US-Markt, passend zum Start der letzten Staffel. Bei uns wird sie ab 28.04.2019 exklusiv bei Douglas erhältlich sein.

In der limitierten Kollektion sind eine Lidschatten-Palette, Lippenstifte, Eyeliner und Pinsel enthalten. Sie ist von den beliebtesten Orten und den starken Frauen aus Westeros inspiriert. So auch bei den Zuweisungen an Eigenschaften der einzelnen Häuser bei den Lidschatten: House Targaryen (juwelengleiche Glanzeffekte), House Lannister (königliche Matt- und Metallic-Effekte), House Stark (rauchige Matt- und sanft schimmernde Nude-Töne) und White Walkers (frostige Glitzertöne). Die Lidschattenpinsel kommen in Form der Schwerter von Arya Stark und Jon Snow.

