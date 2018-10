Urban Outfitters beglückt mit neuer Beauty-Linie

Rechtzeitig zur Herbstzeit, wenn viele wieder mit trockener oder irrtierter Haut zu kämpfen haben, hat "Urban Outfitters" eine neue Beauty-Linie gestartet. Der Name: ohii

Neben Pflege, wie Reinigungsloctions, Masken und Handcreme, wird es auch einen Highlighter, Lippenstift, Mascara als auch ein Puder geben.

Die Verpackung ist im stylishen Look mit reduziertem Design, das an andere erfolgreichen Beauty-Marken, wie The Ordinary, erinnert.

Mit einem eigenen Applikator ausgestattet, ist der Clay Cleanser, der die Haut während der Reinigung schützt. Besonders futuristisch ist auch der ohii Lip Jelly verpackt, der die Lippen ähnlich wie ein Lipgloss färbt, dabei aber blasser und damit haltbarer bleibt.

Für alle Jet-Setter ist der ohii Wake-Up Pen besonders interessant: Er hat ebenfalls einen Applikator an der Spitze und kühlt die Augenpartie mit einer eigenen Formulierung.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mia)