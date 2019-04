VANS ehrt David Bowie mit diesen Schuhen

Mit dem Slogan "Stars are never far away" ("Sterne sind niemals weit weg", Anm.) ist die Sneaker Marke VANS auf den Spuren des 2016 verstorbenen Pop-Poeten unterwegs.

Unterschiedliche Schuhformen, wie die typischen Slippers oder High Tops, sind mit den Looks des Megastars kombiniert worden. Zwischen sechs verschiedenen Modellen haben die Bowie-Fans die Qual der Wahl.

Darunter ist der typische Blitz nach dem "Aladdin Sane"-Cover, das bis heute zu den beliebtesten Zitaten des Pop zählt und von zahlreichen anderen Stars, wie Lady Gaga, kopiert wurde.

"Kuschelige" Slippers gibt es zu "Hunky Dory". Hier wurde das berühmte Schachbrettmuster von VANS in Teddyplüsch am Schuh appliziert. Auf dem Verschluss prangt der Schriftzug "David Bowie".

Die Unisex-Modelle sind auf der VANS-Website und sogar in Baby-Größen erhältlich.







(mia)