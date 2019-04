Vans launcht Harry Potter Kollektion

Am 22.04.2019 verkündet Schuh- und Bekleidungs-Riese "Vans" über einen Instagram-Post am offiziellen Kanal die frohe Botschaft mit den Worten: "Etwas Magisches kommt bald..."



Vans hüllt sich noch in Schweigen

Umfrage Sind Sie ein "Harry Potter"-Fan? Ja, ich bin ein riesiger Potter-Fan!

Ja, die Reihe ist ganz gut.

Es geht so.

Nein, ich finde "Harry Potter" doof.

Keine Ahnung. Mich haben weder die Bücher noch die Filme je interessiert.

Klickt man auf den Link, landet man im Onlineshop des Labels, wo man erfährt, dass "Vans und Harry Potter dabei sind, eine magische Kollektion von Schuhen, Kleidung und Accessoires für Hexen, Zauberer und Muggel zu zaubern." Bilder sowie ein genaues Release-Datum fehlen noch. Bereits in den nächsten Tagen könnten aber die nächsten Informationen folgen. Man kann sich daher inzwischen für einen Newsletter anmelden, um Updates zu erhalten.

Farben der vier Häuser

Eines lässt sich allerdings schon sagen: Aus den Teaser-Video und den Visuals auf der Vans-Homepage geht hervor, dass die Kollektion von den vier Häusern der Zauberschule Hogwards - Ravenclaw, Slytherin, Hufflepuff und Gryffindor - inspiriert sein soll und deren Farben tragen wird.

Immer wieder bringt Vans Schuhkollektionen in limitierten Editionen heraus - zuletzt etwa mit Marvel und Disney oder im letzten Jahr mit dem Van Gogh Museum. Erfahrungsgemäß kostet ein Schuhmodell aus Kooperationen etwa 120 Euro.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GA)