Victoria's Secret holt sich erneut Designer zur Hilfe

Die fetten Jahre des amerikanischen Dessous-Labels "Victoria's Secret" sind vorbei. Immer lauter werden die Stimmen in den Medien, die rufen: "Krise", "Umsatzeinbruch" und gar "Victoria's Secret vor dem Aus"! Und das, obwohl die Unterwäschemarke jedes Jahr kurz vor Weihnachten Millionen von Dollar (oder auch Euro) in die größte Fashion Show der Welt steckt.

Auch heuer ist es in wenigen Tagen wieder soweit: Die Engel werden in der Nacht von 8. auf 9. November Manhattan zum Strahlen bringen. Ausgestrahlt wird Spektakel rund ein Monat später, am 2. Dezember 2018 exklusiv über den Bezahlsender ABC.

Bunte Blumenmuster für starke Frauen

Ganz alleine geht das wohl aber nicht mehr: 2017 hatte man erstmals auf eine Designerkollaboration gesetzt. Das erfolgreiche Luxuslabel Balmain wurde für eine eigene Kollektion ins Boot geholt. In diesem Jahr ist es die griechische Modeschöpferin Mary Katrantzou, die in London lebt und arbeitet, mit ihren farbenfrohen Kreationen.

„Victoria's Secret kreiert Mode für eine selbstbewusste Frau, die sich stark und mächtig fühlt - und außerdem Spaß daran hat, was sie trägt. Diese Zusammenarbeit wird mutig, lustig und verspielt sein," verrät Katrantzou.

Zwar wurden schon vorab einige Blicke auf die Kollektion gewährt, präsentiert wird sie erstmals aber erst bei der Show in New York.

(kiky)