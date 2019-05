Winnie Harlow gewährt in Cannes tiefe Einblicke

Nach Kendall Jenner und Sophie Marceau hat es auch Winnie Harlow in Cannes erwischt. Das Model gewährt bei der Premiere von „Once upon a time ... in Hollywood“ am Dienstagabend am Filmfestival in der südfranzösischen Küstengegend tiefe Einblicke. Das gewählte Kleid ist ein sehr kurzer, roter Hauch von Tüll. Sehen Sie mehr dazu in der Bildreihe.

