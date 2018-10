Wow! Diese Halloween Make-Ups toppen alles

Halloween ist wieder da! Und dieses Jahr legen sich die Insta-Stars mit Kunstblut und verrückten Kontaktlinsen besonders ins Zeug.

Jedes Jahr spielt es sich auf Instagram dabei immer mehr ab. Die Make Ups werden nicht nur immer aufwändiger, sondern sind auch absolute Eyecatcher. Mittlerweile finden sich in Sozialen Medien wie YouTube auch zahlreiche Step-by-Step Anleitungen, die das Nachschminken besonders einfach machen sollen.

Tipp: Am besten einen Tag vor der Halloween-Nacht proben, sonst kann es am Tag X stressig werden. Als Verkleidung benötigt man bei einem so gelungenen Make-Up dann nurmehr ein Cape und schon geht es los auf die nächste Halloween-Party!



Bei dieser optischen Täuschung muss man zweimal hinschauen!

Auch Online-Sensation James Charles legte beim Halloween-Hype Hand an und verwandelte Superstar Kylie Jenner in seinem neuesten Video in ein Halloween-Monster.

Für alle, die es subtiler mögen: Spinnweben mit einem Eyeliner über den Lidschatten aufmalen kann Halloween-Eleganz ausstrahlen. Hier wurde mit einem Glitter (z.B. von NYX) noch ein Akzent im Augenwinkel gesetzt.

Step by Step Anleitung für das perfekte Totenkopf Make-Up:

Natürlich stehen heuer zu Halloween Totenköpfe in allen Variationen hoch im Kurs.

Hübscher Horror-Clown á la Harley Quinn? Here you go!

Für den Horror braucht man keine Spinnenangst!





