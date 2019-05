DIESEL zeigt ab sofort "Pride"

Juni ist LGBTQ+ Monat! Dazu gibt es heuer die erste Capsule Collection von DIESEL, die aus 20 Artikeln bestehen. Darunter T-Shirts, Bodysuits, Shorts, Caps, Socken, Slips und mehr.

Jeder Artikel greift das Regenbogenmotiv auf und interpretiert die bunten LGBTQ+-Farben in Form von Bändern, Streifen oder Schriftzügen. Ein Großteil der Stücke zeigt außerdem eine Abwandlung des D Denim Division Logos von DIESEL. Das klassische Logo wurde mit einem in Regenbogenfarben gestalteten Text versehen.

In Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft Only The Brave Foundation unterstützt DIESEL The Stonewall Inn Gives Back Initiative (SIGBI), eine gemeinnützige Organisation, die LGBTQ+ Sozialinitiativen weltweit unterstützt und Toleranz und Gleichberechtigung fördert, mit einer Spende.

Anlässlich deren 50. jährigen Jubiläums und des Jahrestags der Stonewall Aufstände ist die OTB-Stiftung besonders stolz und freut sich, einen Beitrag zur The Stonewall Gives Back Initiative leisten zu können.



(mia)