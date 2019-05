Surprise! Ab morgen neue H&M-Designer Kollektion

Giambattista Valli. Das italienische Luxushaus wird für H&M im die nächste Designerkollektion präsentieren. Dabei geht es um Herzensangelegenheiten und Träume, wie der Gründer des Hauses im Kampagnenvideo erzählt.

Sicher auch ein Hit bei den Teens. Denn gestern noch trug Supermodel und Kardashian Schwester, Kendall Jenner, eine Robe des Designers zur amfAR Gala in Cannes. Diese soll es auch ab morgen geben! Preisniveau der Kollektion: Bis 600 Euro.

Erstmals zwei Kollektionen am Markt



H&M versucht die Spannung für die Kunden zu halten und mit einer neuen Methode Wind zu machen. Ab Freitag, 25. Mai 2019,wird es in selektierten H&M-Stores weltweit eine "Pre-Collection" geben. In Österreich kann man diese ab 10 Uhr im Online-Store bestellen!

Eine größere Kollektion gibt es dann am 7. November. Da wird eine große Kollektion weltweit gelauncht.







(mia)