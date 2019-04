"Ohne Filter": Baby-Botox und Filler erobern das Netz

"Minimalinvasive Eingriffe" sind jene, die nur mit dünnen Nadeln durchgeführt werden und keinen Klinikaufenthalt nötig machen. Dazu gehören Behandlungen mit dem Faltenkiller Botox sowie Filler. Letztere polstern von innen die Haut auf, füllen Linien und Lippen auf, machen sogar kantigere Wangenknochen.

Dank Sozialen Medien, wie Instagram, ist der Markt mittlerweile milliardenschwer und verzeichnet jedes Jahr zweistellige Wachstumsraten.

Nach der "American Society of Plastic Surgeons" hat sich in den letzten 17 Jahren die Zahl der Botox-Eingriffe um 819 Prozent gesteigert!

"Dazugehören" und die perfekte Haut vorzuweisen, ist für viele das neue Statussymbol.

Dass Altern in dieser Welt dann zur absoluten Horrorvision zählt, ist klar. Deswegen steigen auch die Eingriffe an Personen, die unter 30 Jahre alt sind ebenso rasant an, denn je früher man beginnt, desto eher soll man die Faltenbildung abfangen können. Begehrt ist dabei auch das sogenannte "Baby Botox", bei der man bei jüngerer Haut mit kleineren Botox-Dosen auskommen kann, wie Experten erklären.

Und die Pharmabranche mischt kräftig mit! Denn die Klientel braucht immer besseren "Stoff", der unter die Haut gespritzt wird.

Das "neue Botox" hält länger

Jeuveau heißt das neue "Wundermittel", das wie Botox ein Neurotoxin ist. Das heißt damit werden Muskeln gelähmt. Das übliche Botox musste bis jetzt viermal im Jahr injiziert werden, denn nach drei bis vier Monaten nimmt die Wirkung wieder ab. Jeuveau soll wesentlich länger wirken. Damit muss man den Beauty-Doc nicht so oft sehen.

Vor einem Monat konnte die Herstellfirma Evolus die Zulassung in den USA für Jeuveau erlangen. Wann es zu uns kommt, ist noch nicht bekannt.

"Filterlos": Faltenfiller für den Instagram-Glow

Pharmafirma Merz hat gerade einen neuen Dermafiller für die Instagram-Generation auf den Markt gebracht.

Da sich immer mehr Personen unter 30 bereits Lippen aufspritzen oder Tränensäcke entfernen lassen, entwickelte Merz ein Produkt für den "No-Filter"-Look.

Der Dermafiller mit Hyaluronsäure und Glycerin wurde entwickelt, um die "Elastizität und Festigkeit der Haut zu verbessern".

