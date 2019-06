YouTuberin zahlte Rekord-Preis für alten Lippenstift

"Mein Herz pochte mir bis zum Hals, das Adrenalin war hoch!", verriet Lisa Eldridge kürzlich ihren Fans. Grund für ihre Aufregung war ein Lippenstifthalter, der Audrey Hepburn über 15 Jahre begleitet hatte und den Eldrige ersteigern konnte. War die Auktion bereits 2017, packte die berühmte YouTuberin erst jetzt mit ihrem Schatz aus.

Wie es sich für einen Hollywood-Star wie Hepburn gehört, war der Lippenstifthalter aus massiven Gold von Cartier gefertigt und mit einem blauen Saphir am Rand geschmückt.



Darin befindlich der original Lippenstift und ein Rest der "Hepburn'schen DNA", wie es Lisa Eldridge formulierte. Eldridge wagte für ihre YouTube-Community sogar einen Versuch, schminkte sich mit der lachsfarbenen Nuance. Die Marke des Lippenstifts werde sie niemals verraten, "das nehme ich ins Grab mit". "Wenn man den Lippenstifthalter in die Hand nimmt, spürt man die unglaubliche Energie, die von ihm ausgeht", merkt der Hepburn-Fan emotional an.

Eldridge, die seit Jahren Vintage-Beauty sammelt, hat sich mit dem Lippenstifthalter eine Krönung geholt:

Über 60.000 Euro gab sie bei einer Auktion bei Christie's in London aus, die von den beiden Söhnen des Hollywoodstars initiiert wurde. Eldrige lieferte sich dabei eine Bieterschlacht mit einem unbekannten Sammler aus den USA, der ebenfalls auf das prunkvolle Stück schielte, es schließlich aber Eldridge überlassen musste. Der Cartier-Lippenstifthalter wanderte nicht nur wegen seines hohen Preises nach dem Videodreh wieder in das Bankschließfach.

Ihre Fans sind jetzt schon einer Meinung: Die knallige Lippenstiftfarbe sollte Lisa Eldridge in ihre bald angekündigten Kosmetiklinie reproduzieren und auf den Markt bringen.

Die bekannte YouTuberin Lisa Eldridge ist eine der erfolgreichsten britischen Make-Up-Artists und schminkt Superstars wie Cindy Crawford für ihren "Brotjob".

Ihr Talent teilt sie auf ihrem YouTube-Kanal:





