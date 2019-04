6 Tipps im Kampf gegen Food Waste

Über 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel werden weltweit jährlich weggeworfen. Das entspricht einem Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel. 157.000 Tonnen wandern in Österreich jedes Jahr in den Abfall. Fast die Hälfte davon schmeißen wir allein in den Haushalten weg. Dabei kann jeder von uns täglich mithelfen, Food Waste zu reduzieren. Sechs Tipps.

