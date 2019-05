Darum ist Alkohol auch in kleinen Mengen schädlich

Über 40 Prozent der Österreicher weisen einen geringen bis mittleren Alkoholkonsum auf, 17 Prozent der Bevölkerung sogar einen hohen.

"Die größte Gruppe der problematischen Trinker besteht bei den 45- bis 55-Jährigen. Das sind die Manager, das sind die Politiker", erklärt Martina Anditsch, Leiterin der Apotheke des Wiener AKH, gegenüber dem "Standard".

Viele Teenies trinken fast täglich Alkohol

Doch nicht nur Erwachsene können ihre Hände nicht vom Alk lassen. Vor allem Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren greifen auch gerne zu Bier, Wein und Co. Sechs Prozent geben sogar an, fast täglich Alkohol zu konsumieren.

Ab dem 15. Lebensjahr sind sogar rund fünf Prozent der Österreicher, das entspricht knapp 360.000 Menschen, bereits alkoholkrank.

"Kein sicherer Wert von Alkoholkonsum"

Laut Anditsch täuschen auch die Grenzmengen. Rund 20 Gramm reinen Alkohols (ein halber Liter Bier) pro Tag (fünf Tage der Woche) bei Frauen und 30 Gramm Alkohol bei Männern werden noch als "risikoarm" angesehen.

Allerdings "existiert kein sicherer Wert für Alkoholkonsum" so Anditsch, die sich bei ihren Aussagen auf eine Studie aus dem Jahr 2016 bezieht.

In der Untersuchung, die in der britischen Medizin-Fachzeitschrift "The Lancet" erschienen ist, wurde Alkohol sogar als die gefährlichste Droge eingestuft. Noch vor Heroin oder Crack.

Krebsrisiko erhöht sich drastisch

"Alkoholkonsum ist jährlich weltweit für 2,8 Millionen Todesfälle verantwortlich", sagt Anditsch im "Standard". Alkohol erhöhe das Krebsrisiko drastisch.

Dabei schadet ein (übermäßiges) Trinken dem Organismus gleich in multipler Form. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Neben dem Krebsrisiko steigt dabei auch das Schlaganfallrisiko stark an.

Am besten man lässt daher gleich komplett die Finger von Alkohol, um einer eventuellen Abhängigkeit erst gar keine Chance zu geben.

