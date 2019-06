Ben & Jerry's will CBD-Eis auf den Markt bringen

Der US-Eisproduzent Ben & Jerry's ist bekannt dafür, auf die neusten Food-Trends aufzuspringen. So hat die Firma etwa ihr Angebot an veganen Eissorten in den letzten Jahren stark ausgebaut.

Jetzt will Ben & Jerry's eine Sorte auf den Markt bringen, die Cannabidiol (CBD) enthält. Man könne es kaum erwarten, die entsprechende Sorte ins Tiefkühlfach zu bringen, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. "Wir tun das für unsere Fans", wird CEO Matthew McCarthy zitiert.

FDA muss entscheiden

Etwas warten werden die Ben-&-Jerry's-Kunden aber noch müssen. Die zuständige Food an Drug Administration (FDA),verbietet es derzeit, Essen und Getränke mit CBD anzureichern. Eine Anhörung zum Thema fand am Freitag statt.

Ben & Jerry's hat sich dazu geäußert und sich für eine Legalisierung von CBD in Lebensmitteln ausgesprochen. Der Eishersteller ist für seine Pro-Cannabis-Haltung bekannt.

Kürzlich hat Ben & Jerry's auf seiner Website eine Unterschriftensammlung gestartet. Darin wird eine Amnestie für Gefängnisinsassen gefordert, die wegen Cannabisbesitz zu Haftstrafen verurteilt wurden.

Hierzulande vorerst nicht geplant



In Europa hat sich CBD längst durchgesetzt. Bei uns wird Cannabinoid in allen Formen – vom Öl bis zur Seife – angeboten. Der für Österreich verantwortliche Mediensprecher von Ben & Jerry's wollte entsprechende Pläne für Österreich laut einem "Standard"-Berich zunächst nicht bestätigten.

In der niederländischen Zentrale, in der das Eis für ganz Europa hergestellt wird, produziere man aktuell jedenfalls kein CBD-Eis. Was aber nicht bedeutet, dass eine künftige Vermarktung einer solchen Sorte in Österreich ausgeschlossen würde.

(ek/vb)