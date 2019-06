Das sind die besten Restaurants weltweit

"Mirazur" aus Menton wurde von dem "Restaurant"-Magazin, das seit 2002 alljährlich die besten Restaurants der Welt kürt, zum Sieger gewählt. Das "Steirereck" ist auch unter den Top 20.

Bereits ein Jahr, nachdem das Lokal im Jahr 2006 in der südfranzösischen Kleinstadt Menton eröffnet wurde, erhielt es seinen ersten Michelin-Stern. Im Jänner diesen Jahres folgte schließlich die Auszeichnung mit dem dritten Michelin-Stern.

Der argentische Chefkoch Mauro Colagreco serviert dort Gerichte aus seinem Eigenanbau sowie Fisch und Meeresfrüchte.

Ein heimisches Restaurant hat es auch in die Liste der Top 50 geschafft. Auf Platz 17 befindet sich das "Steirereck" mit dem ersten deutschsprachigen Koch in der Liste, Heinz Reitbauer.

Beste Köchin der Welt ist die mexikanische Chefköchin Daniela Soto-Innes vom "Cosme" in New York. Alain Ducasse im "Plaza Athénée" wurde als für die beste Patisserie ausgezeichnet. Gleich zwei Restaurants in den Top 10 befinden sich in Lima.

Engagement für mehr Diversität

Um mehr Diversität in die Auswahl zu bringen, wurden 2019 Maßnahmen ergriffen. Es werden demnach mehr Frauen nominiert und ein Nummer-1-Restaurant darf nicht erneut an die Spitze gewählt werden. Die Methoden sind jedoch noch ausbaufähig. Sechs Frauen wurden unter die Top 51 bis 120 gewählt. Das Gremium umfasst mehr als 1000 Experten, darunter renommierte Köche, Food-Blogger und Journalisten.

Hier die vollständige Liste:

1. Mirazur (Menton, Frankreich)

2. Noma (Kopenhagen, Dänemark)

3. Asador Etxebarri (Atxondo, Spanien)

4. Gaggan (Bangkok, Thailand)

5. Geranium (Kopenhagen, Dänemark)

6. Central (Lima, Peru)

7. Mugaritz (San Sebastian, Spanien)

8. Arpège (Paris, Frankreich)

9. Disfrutar (Barcelona, Spanien)

10. Maido (Lima, Peru)

11. Den (Tokyo, Japan)

12. Pujol (Mexiko-Stadt, Mexiko)

13. White Rabbit (Moskau, Russland)

14. Azurmendi (Larrabetzu, Spanien)

15. Septime (Paris, Frankreich)

16. Alain Ducasse au Plaza Athénée (Paris, Frankreich)

17. Steirereck (Wien, Österreich)

18. Odette (Singapur)

19. Twins Garden (Moskau, Russland)

20. Tickets (Barcelona, Spanien)



Platz 21: Frantzén, Stockholm, Schweden (Wiedereinstieg)

Platz 22: Narisawa, Tokio, Japan

Platz 23: Cosme, New York, USA

Platz 24: Quintonil, Mexiko City, Mexiko

Platz 25: Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Paris, Frankreich

Platz 26: Boragó, Santiago, Chile

Platz 27: The Clove Club, London, England

Platz 28: Blue Hill At Stone Barns, Tarrytown, USA

Platz 29: Piazza Duomo, Alba, Italien

Platz 30: Elkano, Getaria, Gipuzkoa, Spanien

Platz 31: Le Calandre, Rubano, Italien

Platz 32: Nerua Guggenheim, Bilbao, Spanien

Platz 33: London, England

Platz 34: Don Julio,Caba, Argentinien, (Neueinstieg)

Platz 35: Atelier Crenn, San Francisco, USA, (Neueinstieg)

Platz 36: Le Bernardin, New York, USA

Platz 37: Alinea, Chicago, USA

Platz 38: Hiša Franko, Kobarid, Slowenien

Platz 39: A Casa do Porco, Sao Paolo, Brasilien

Platz 40: Tim Raue, Berlin, Deutschland

Platz 41: The Chairman, Hongkong, China

Platz 42: Belcanto, Lissabon Portugal

Platz 43: Hof van Cleve, Kruisem, Belgien

Platz 44: The Test Kitchen, Cape Town, Südafrika (bestes Restaurant in Afrika)

Platz 45: Sühring, Bangkong, Thailand

Platz 46: De Librije, Zwolle, Niederlande

Platz 47: Benu, San Francisco, USA

Platz 48: Ultraviolet by Paul Pairet, Shanghai, China

Platz 49: Leo, Bogotá, Kolumbien

Platz 50: Schloss Schauenstein, Fürstenau, Schweiz

