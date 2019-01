Coca Cola lässt's zum 90er krachen, Oida

Hätten Sie’s gewusst? 1929 wurde in Österreich das erste Coca-Cola abgefüllt – und zwar in Bludenz! 90 Jahre später rüstet der Kultbrausen-Riese unter der Überschrift "Miteinand!" und dem Slogan "9Ö Jahre Coca-Cola Österreich" zur größten Austro-Kampagne aller Zeiten.

Was kommt: In 998 Ortschaften werden lokalisierte Plakate affichiert, die auch die Namen aller umliegenden Gemeinden zeigen. Es gibt Supermarkt-Aufsteller in Form von Sehenswürdigkeiten, Gewinnspiel (Hauptpreise: neun Heli-Flüge samt Kurzurlaub für vier Personen), Dosen mit Dialekt-Ausdrücken ("G’hörig" bis "Oida"), TV-Spots, Roadshow, Retro-Flaschen und drei Kochbücher von Starkoch Alex Kumptner mit Austro-Klassikern (ohne Coca-Cola drin!)

www.coke.at/miteinand

(red)