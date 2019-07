Achtung! 16. Juli 2019 10:01; Akt: 16.07.2019 10:10 Print

Das passiert, wenn Sie länger kein Wasser trinken

Zwei Liter Wasser soll man täglich trinken - so die weitverbreitete These. Doch was passiert eigentlich, wenn wir stundenlang kein Wasser trinken?