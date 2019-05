Diese Alternativen helfen wirklich gegen Heißhunger

Wenn das Leben wieder einmal zu anstrengend wird und man schnelles Glück braucht, greifen viele Menschen gerne auch schon einmal zum Notfall-Eisbecher oder zu Chips.

Vor allem bei Heißhunger-Attacken greifen wir dabei gerne schon einmal zu Snacks oder fettigem Essen, die alles andere als gut für die Gesundheit sind.

Es gibt aber auch viele Alternativen, die nicht nur gegen diese Essens-Attacken helfen, sondern zugleich auch richtig gesund sind.

(Schoko-)Nüsse und Popcorn

So gelten knackige Nüsse, auch in Schokolade, oder selbstgemachtes Popcorn als wahre Wundermittel, um die Heißhunger-Attacken in den Griff zu bekommen.

Nüsse und Popcorn sind aber nicht die einzigen beiden Optionen gegen Stress-Essen. Welche (gesunden) Alternativen es noch alles gibt, erfahren Sie im Video oben.

(wil)