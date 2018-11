Diese Tee-Trends kommen jetzt in die Tassen

Haben Sie es sich heute schon mit einer Tasse Tee auf dem Sofa gemütlich gemacht? Wenn nicht, dann sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, denn am ersten Samstag im November feiert der Österreichische Teeverband traditionell den "Tag des Tees" und läutet damit auch die heimische Hochsaison für das beliebte Heißgetränk ein.

Aber was für Tee trinken wir jetzt, nachdem wir uns im Sommer schon an diversen Tee-Cocktails erfreut haben? Wir haben bei Johanna Birnstingl-Rumpl, Geschäftsführerin von Demmers Teehaus, nachgefragt:

Die Tee-Trends 2018

1 Kurkumah

Das Gewürz kann nicht nur als DAS Trendgewürz des Jahres 2018 gesehen werden (egal ob Tee, Kaffee oder heiße Milch, so ziemlich alles wird derzeit mit der gelben Wurzel verfeinert), sondern heizt uns in der kalten Jahreszeit auch so richtig ein.

Hinzu kommen dann außerdem noch ein paar andere angenehme Nebenwirkungen: Kurkuma gilt als Wunder-Antibiotikum, soll gegen Übelkeit wirken, die Verdauung fördern und sogar beim Abnehmen helfen.

2 Chai

Dabei handelt es sich eigentlich um schwarzen Tee, der mit diversen Gewürzen kombiniert wird. Neben dem herrlichen Geschmack, sorgt er auch noch für ausgiebig Wärme.

3 Orangen und Mandeln

Kurz vor Weihnachten haben natürlich auch wieder ganz spezielle Teesorten Hochsaison: Vor allem die Geschmacksrichtungen Orange und Mandel sind eine willkommene Abwechslung zu Apfel und Zimt.

4 Superfood in der Tasse

Dieser Trend auf dem Teller oder in der Schüssel macht auf vor unserer Teetasse nicht halt. Die Blaualge Spirulina ist derzeit besonders angesagt. Die Alge kommt in subtropischen und tropischen Gewässern vor und wird vorrangig als Nahrungsmittel verwendet. Sie enthält viel Protein, Vitamin B12, Eisen, Kalzium und einen hohen Anteil an Aminosäuren.

5 Ayurveda

Die Blätter des ayurvedischen Wunderbaumes Moringa eigenen sich perfekt zum Aufgießen als Tee. Sie sollen uns Energie verleihen und entzündungshemmend wirken.

