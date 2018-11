Eier ohne Kükentöten bald in Wiener Supermärkten

Männliche Küken werden in der Massentierhaltung vergast oder landen in einer Schreddermaschine - lebendig. Der Grund: die Wirtschaftlichkeit. Denn männliche Küken gelten in der Lebensmittelindustrie als unerwünschtes und nutzloses Nebenprodukt. Sie legen später keine Eier und lassen sich nicht so schnell und gut mästen, um als Fleisch verkauft zu werden. Daher sterben europaweit jährlich 300 Millionen sogenannte Eintagsküken nachdem sie gerade erst aus der Schale geschlüpft sind.