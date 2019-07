Eis zum Frühstück macht schlau, sagt Studie

Zugegeben, es klingt recht Fake-News-lastig, aber es gibt einen wahren Kern. Wie die Untersuchungen von japanischen Forschern ergeben haben, macht Eis schlau - jedenfalls zu einer bestimmten Tageszeit.

Aufgaben schneller gelöst

Die Teilnehmer der Studie sollten gleich nach dem Aufstehen Eis essen. (fragt sich, wo man sich für solche Studien bewerben kann) Dann gaben ihnen die Forscher Denkaufgaben zu lösen. Hier wird das Belohnungszentrum also schon vor der Prüfung aktiviert. Die Kontrollgruppe aß kein Eis und löste die gleichen Aufgaben. Dabei zeigte sich, dass die Gruppe, die Eis konsumierte, die Lösungen wesentlich schneller und richtiger verarbeiten konnte.

Mehr kurzwellige Alphastrahlen

Das sah man nicht nur an den Ergebnissen. Auch an ihrer Gehirnaktivität konnte man das messen. Bei ihren Screens waren mehr kurzwellige Alphastrahlen zu sehen, die für ein hohes Level an Wachsamkeit und Fokussierung stehen. Um sich zu vergewissern, dass es nicht lediglich die Folge der Kälte war, sondern tatsächlich der Eigenschaften von Eis, (und womöglich der hohe Zuckergehalt) führten sie das Experiment nochmals durch - diesmal mit kaltem Wasser.

