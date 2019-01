Forscher entwickeln Diät, die die Welt retten soll

Eine Gruppe von 37 Wissenschaftlern aus 16 Ländern hat am Mittwoch einen Report im "Lancet Medical Journal" veröffentlicht, in dem sie eine Diät vorstellen, mit der sie die Zukunft der Welt verändern wollen.

Weltrettung als Vision

Dabei haben die Forscher eine klare Vision: Das Wohl des Planeten. Eine Umstellung von Essgewohnheiten könnte elf Millionen Todesfälle pro Jahr verhindern, deren Ursache eine ungesunde Ernährung ist.

Zudem könnte die Umwelt entlastet und die ursprüngliche Agrarwirtschaft wieder globalisierbar gemacht werden. Fast ein Fünftel der verursachten Klimaschäden wurde durch die Milch- und Fleischindustrie hervorgerufen.

Die zwei Krisen der Menschheit

"Ernährung ist die beste Möglichkeit die menschliche Gesundheit zu optimieren und eine nachhaltige Umweltsituation auf der Welt zu schaffen. Jetzt ist es jedoch so, dass Essen sowohl die Menschheit als auch den Planeten gefährdet," schreiben die Autoren und rufen zu einer radikalen Transformation des globalen Nahrungssystems auf.

Mit einberechnet wurden der steigende Nahrungsbedarf aufgrund der steigenden Weltbevölkerung. 2050 soll die Erdbevölkerung auf 10 Milliarden angewachsen sein.

"Die Menschheit ist gerade zwei Krisen ausgesetzt. Der Umweltkrise, aber auch der Gesundheitskrise," so der Havard Professor Walter Willett, einer der führenden Autoren der Studie.

Die Inhalte der Diät

