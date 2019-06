Frag Silvia im Sommer!

In ihrem dritten Ratgeber von "Heute" widmet sich die Moderatorin und Designerin den Sonnen-Seiten des Lebens und verrät in 700 Tipps, wie auch Ihr Sommer ein absolut perfekter wird.

Doppel-Grill-Weltmeister Adi Bittermann weiht Silvia und natürlich all unsere LeserInnen in sein Geheimnis ein, wie jeder Hobby-Grillfan zum BBQ-Champion wird.

"Heute"-Ratgeber "Frag Silvia"

Neben ihren eigenen Lieblingsrezepten aus ihrer LT1-Koch-Show "Oberösterreich kocht!" präsentiert Silvia Schneider auch die besten Rezepte aus Alexandra Pallas "Meine Sommerfrischeküche" oder Nenis jüngstem Rezepte-Werk "Tel Aviv". Natürlich steuert auch Adi Bittermann ein paar Highlights für den Grill bei.

Kein Sommer ohne Cocktails. Wie sie 2019 schmecken und wie man sie (und natürlich ein paar Klassiker) zubereitet, erfahren wir von Star-Barkeeper Roberto Pavlovic, den Silvia für ihren neuen Ratgeber in seiner American Bar in der Jasormirgottstraße besucht hat.

Einen großen Schwerpunkt widmen wir natürlich dem Balkon und Garten, damit auch Sie ein grünes Paradies vor der Türe haben. Wie gießt man richtig, wie bekämpft man Schädlinge und Unkraut ohne Chemie + Saisonenkalender zum Heraustrennen – wann was blüht, wann man was setzt und wann man was erntet.

Wir packen mit Ihnen den Urlaubs-Koffer, gehen wandern, schützen uns vor Gelsen und sehen zu, dass wir erst gar keinen Sonnenbrand bekommen. Und natürlich verrät Silvia Schneider auch diesmal wieder viele tolle Beauty-Tipps für alle Strand- und Badeteich-Schönheiten.

Und wir wollen auch einen Beitrag dazu leisten, die Bienen zu retten und begaben uns auf Lokalaugenschein zu Bio-Imker Gernot Gangl in den 22. Bezirk. Denn manchmal muss das Leben einfach ein Honigschlecken sein!

Der Sommer kann kommen – wir haben ihn bereits in ein pralles und buntes Magazin gepackt.

Frag Silvia – ab 14. Juni in Ihrer Trafik und im Handel!



(ib)