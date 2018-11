Diese Lebensmittel bringen Ihre Haare zum Glänzen

Für eine gesunde Haarpracht greifen viele Menschen ordentlich tief in die Tasche. So stapeln sich oft unzählige Conditioner, Kuren oder Masken im Badezimmer, die einiges an Geld verschlingen.

Doch es muss nicht immer die teuerste Haarkur der Welt sein, um gesundes Haar zu bekommen. Es geht nämlich auch günstiger... und zwar mit bestimmten Lebensmittel.

Wundermittel für die Haare

So sind unter anderem Aprikosen und Nüsse wahre Wundermittel für gesünderes Haar. Sie bringen aber nicht nur den "Kopfschmuck" wieder zum Glänzen, sondern helfen auf gegen Haarbruch.

Mit welchen Lebensmitteln Sie noch die "Haare schön" bekommen, erfahren Sie im Video oben.

(red)