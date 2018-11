Das müssen Sie essen, um wieder gesund zu werden

Zwar zählt die Winterzeit für viele Menschen zu den schönsten Zeiten des Jahres, die kühlen Temperaturen erhöhen allerdings auch das Risiko krank zu werden.

Denn die Winterzeit ist leider auch oft Erkältungszeit! Dagegen hilft aber nicht nur wärmere Kleidung oder ein heißes Bad, sondern auch Lebensmittel.

Zitronen, Orangen und Co.

Zitronen, Orangen, Grapefruits und Co. strotzen nur so vor Vitamin C. und unterstützen damit das Immunsystem im Kampf gegen die Viren.

Auch Ingwer ist eine wahre Wunderwaffe gegen Erkältungen. Es wurde bereits wissenschaftlich belegt, dass das Gewürz eine entzündungshemmende Wirkung hat.

Welche Lebensmittel noch gegen eine Erkältung helfen, erfahren Sie im Video oben.

Erkältungs-Tipps

Sie sind häufig verschnupft und verkühlt und haben noch weitere Tipps gegen Erkältungen? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie diese mit der "Heute"-Community teilen. Nutzen Sie dafür einfach die Kommentar-Funktion!

