26. März 2019 16:40

So wird ein Gold-Steak mit 24 Karat zubereitet

Wer sich ein in Blattgold eingehülltes Steak gönnen will, muss nicht wie Franck Ribery nach Dubai reisen. Auch in Wien gibt es die noble Köstlichkeit.