Diese Streichwurst kann Bakterien enthalten

Die Firma MESSNER Produktions GmbH & Co KG hat aufgrund möglicher Gesundheitsgefährdung wegen des Nachweises von anaeroben Sporenbildern und sulfitreduzierenden Clostridien einen Rückruf veranlasst.

Umfrage Waren Sie schon einmal von einer Rückrufaktion betroffen? Ja, ich hatte ein Produkt, das zurückgerufen wurde.

Nein, das ist mir noch nicht passiert.

Zumindest nicht dass ich wüsste.

Das Produkt "Ich bin Österreich Zwiebelstreichwurst mit Kräutern 200g" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 28.02.2019 und 12.03.2019 sollten Sie nicht essen.

Als vorbeugende Maßnahme wurde der gesamte Warenbestand des betroffenen Produktes, das bedeutet alle Chargen, aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits gekauft wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.

Kontaktadresse



Bei Rückfragen wenden sich Kunden bitte an Messner unter Tel-Nr. 03463/2118-888 oder per Mail an K.Rumpf@messner-wurst.at

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)