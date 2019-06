Jennifer Aniston verrät geheimen Ernährungsplan

Es ist kaum zu glauben, dass Jennifer Aniston bereits 50 Jahre alt ist. Ihre körperliche Fitness gleicht einer Frau in ihren 30ern. Deswegen ist es umso interessanter zu erfahren, welchen Ernährungsplan die Schauspielerin verfolgt.

Umfrage Haben Sie mit einer Diät erfolgreich abgenommen? Und wie, ich konnte mein Gewicht bis heute halten.

Ich habe zwar abgenommen, aber nach der Diät auch wieder zugenommen.

Mit Diät hat es nicht geklappt, mit einer Ernährungsumstellung schon.

Ohne mich, ich halte nichts von Diäten.

Sie hat im Laufe ihrer Karriere außerdem schon viele Diäten ausprobiert. Für ein Interview mit dem Food-Magazin "CookingLight" hat sie sich bereit erklärt, zu verraten, was das Geheimnis ihres jugendlich schlanken Traumkörpers ist. Natürlich heißt das einfache Rezept: harte Disziplin bei Ernährung sowie Training. Ihre Mahlzeiten bereitet sie immer vor, damit es ihr einfacher fällt, sich auch an stressigen Tagen an den Ernährungsplan zu halten.

Diese fallen ausgewogen, aber etwas dürftig aus. Sehen Sie in der Bildreihe den Ernährungsplan der Schauspielerin.

(GA)