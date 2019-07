Eine US-Firma stellt jetzt Gemüse aus Fleisch her

Während andere Fast-Food-Ketten um Fleischersatzhersteller wie Beyond Meat und Impossible Foods konkurrieren, dreht eine andere Kette den "Spieß" (in doppeldeutiger Weise) um. "Wenn andere Fleisch aus Gemüse machen können, warum sollten wir dann kein Gemüse aus Fleisch machen können?," so ein Sprecher des Unternehmens.

Umfrage Würden Sie Fleisch-Karotten essen? Sicher, lieber als normale.

Ich weiß nicht, schon ein wenig seltsam.

Nein.

Ich pflege einen veganen Lebensstil und fühle mich angegriffen durch die ironische Darstellung der alles als PR-Gag ausbeutenden Fleischindustrie.

Fleischgemüse als neue Lebensmittelkategorie

Arty´s heißt die seit 1969 bestehende Fast-Food-Kette, die in den USA über 3.000 Niederlassungen hat und hier so erfinderisch war. "Es ist kein PR-Stunt", versichert ein Sprecher des Unternehmens am Montag auf Nachfrage. Und dafür haben sie sogar eine neue Essenskategorie erfunden und neue Begriffe erschaffen. "Meat Vegetables" oder "Megetables", zu deutsch "Fleischgemüse soll es sein.



"We have the meat"

So leitete sich die Entwicklungsphase der Gemüseersatzprodukte her. Ob es dann wirklich so umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Zu ihrem Slogan "We have the meat" würde es auf jeden Fall gut passen. Unter den neuen Spezialitäten werden selbst gezüchtete "Marrots" sein, Meat-Carrots, also Fleisch-Karotten. Dafür hat das Unternehmen bereits ein Rezept-Video hochgeladen:

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GA)