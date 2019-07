Na dann, Mahlzeit 08. Juli 2019 09:08; Akt: 08.07.2019 09:08 Print

Mann verputzt 71 Hotdogs in zehn Minuten

Bereits zum zwölften Mal hat Schnellesser Joey Chestnut den Hotdog-Esswettbewerb in New York gewonnen. Dieses Mal verschlang er 71 Hotdogs in zehn Minuten.