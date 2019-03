Mandel Power-Shake bringt die Kindheit zurück

Alex ist als Tochter rumänischer Eltern in der Schweiz aufgewachsen. Sie ist ausgebildete Köchin, die sich auf pflanzenbasierte Rohkost spezialisiert hat. Mit ihrem Ernährungsprogramm «Eat by Alex» will sie ihren Kunden in fünf Tagen zeigen, wie geschmackvoll und energiespendend ihre Küche ist. Heute zeigt sie uns eines ihrer Lieblingsrezepte für einen einfachen und sättigenden Frühstücks-Smoothie.



Zutaten

30 g Mandeln (am besten über Nacht eingeweicht)

30 g Haferflocken

10 g Hanfsamen

1 Medjool-Dattel oder 2 normale Datteln (entsteint)

1/8 Teelöffel Vanilleessenz

1 Prise Himalaja-Salz

4 dl Wasser

Zubereitung

Die Mandeln abspülen und mit allen anderen Zutaten in einen Küchenmixer geben. Eine Minute lang mixen, bis die Konsistenz cremig ist. "Der Shake wird dich an deine Kindheit erinnern und dich mit gesunden Zutaten bis zum Mittagessen satt halten", sagt Alex.

Alex' Tipp: Hafer-, Hirse-, Quinoaflocken oder Nüsse machen jeden Smoothie cremig, halten aufgrund des hohen Ballaststoffanteils lange satt und schmecken besser, als wenn sie mit herkömmlicher Nussmilch hergestellt werden.

