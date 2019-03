Milka liefert Ostern nach Hause

Ostern nach Hause bestellen? Dank einer Kooperation des Lebensmittelkonzerns Mondelez International und des Lieferunternehmens Takeaway.com ist das nun möglich. Die Bestell-Plattform ist in zehn europäischen Ländern verfügbar.

Prominente Unterstützung für den Osterhasen

Zum Start der Aktion war Michaela Kirchgasser für einen Tag dabei, um den Osterhasen bei seiner Auslieferung zu unterstützen. Der beliebte Skistar sorgte für reichlich Freude.

Geliefert wird in Wien

Unter dem Motto "Milka bringt Ostern zu dir" können Konsumenten in Wien über die Website Lieferservice.at zwischen vier verschiedenen Paketen mit Milka-Osterprodukten wählen. Die Preise schwanken zwischen 12 und 15 Euro. Die Pakete, die gefüllt mit Osterprodukten sind, enthalten sowohl für kleinere als auch größere Schoko-Fans ausreichend zarte Freuden.

Die Aktion läuft von 25. März bis 22. April und wird in Österreich in Wien und in Deutschland in ausgewählten Städten angeboten.





