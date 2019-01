So müssten wir essen, um den Planeten zu retten

37 renommierte Wissenschaftler haben eine gute und eine schlechte Nachricht für uns.

Die gute: Auch wenn die Weltbevölkerung auf zehn Milliarden Menschen anwachsen sollte, können diese ernährt werden, ohne dass der Planet nachhaltig geschädigt wird. Auch könnten mit der richtigen Ernährung pro Jahr rund elf Millionen Todesfälle jährlich verhindert werden.

Die schlechte: Dafür müssen insbesondere die Menschen in den Industriestaaten ihre Ernährung radikal umstellen.

In einer großangelegten Forschungsarbeit haben die 37 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einen entsprechenden Speiseplan entworfen und in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht.

Das Ideal

Demnach dürfte jeder Mensch auf Erden pro Tag maximal 43 Gramm Fleisch essen (darunter 7 Gramm Rind, 7 Gramm Schwein und 29 Gramm Geflügel) sowie 28 Gramm Fisch. Dazu kommen 13 Gramm Ei – das entspricht ungefähr einem Viertel eines mittelgroßen Hühnereis.

Zugreifen dürften wir hingegen bei Getreideprodukten wie Reis, Weizen oder Mais: 232 Gramm pro Tag beträgt hier das Maximum. Dazu kommen 50 Gramm Kartoffeln, 300 Gramm Gemüse und 200 Gramm Früchte.

Ebenfalls auf dem Planeten-freundlichen Speiseplan: 250 Gramm Milchprodukte, 50 Gramm Nüsse, 100 Gramm Hülsenfrüchte und 31 Gramm Zucker.

40 Gramm ungesättigte Fette und Kleinstmengen an Schmalz und Palmöl (5 respektive 6,8 Gramm) sind ebenfalls auf dem "planetary health diet"-Speiseplan.

Die Rationen sind so berechnet, dass ein Erwachsener pro Tag 2500 Kalorien zu sich nimmt.

Die Realität

Die Realität sieht heute freilich anders aus. In fast allen Teilen der Welt werden deutlich zu viel Fleisch, Eier und stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln gegessen.

In Österreich isst ein 25- bis 51-Jähriger Mann laut Statistik rund 139 Gramm Fleisch pro Tag. Die Hülsenfrüchte scheinen bislang hingegen nur wenige Fans in Österreich zu haben: Nur gerade 9 Gramm pro Tag landen laut dem Österreichischen Ernährungsbericht 2017 täglich auf unserem Teller.

Weitere Details sehen Sie in den Grafiken in der obigen Bildstrecke.

