Netz kritisiert Sarah Wieners Mandelmilch-Post

Dass sich TV-Köchin Sarah Wiener in einem Posting auf ihrer Facebook-Seite über industriell hergestellte Mandelmilch ausließ, nahmen ihr Fans der veganen Milchalternative übel und regten sich darüber auf.

Bezugnahme auf den geringen Nährstoff-Anteil

Der Auslöser zum Hagel der Kritik war etwas, das sie kommentierend zu einem Link zu einem Stern-Artikel geschrieben hatte, der das Thema aufgriff, wie sich Mandelmilch als Kuhmilch-Alternative behaupten würde.

"Leider enthält industriell hergestellte Mandelmilch nur ca. 2% Mandeln, dafür aber Stabilisatoren und Emulgatoren, damit sich Wasser und Fett nicht trennen. Außerdem ist sie häufig mit Zucker angereichert und ultrahocherhitzt."

Daraufhin wurde ihr zum Vorwurf gemacht, dass sie die vegane Lebensweise kritisierte und dabei die Fleischindustrie unterstützte.

Für den Frischefaktor beim Nahrungskonsum

Wegen des Feedbacks schrieb die TV-Köchin noch einen Post, in dem sie auch auf Beleidigungen reagiert und Stellung bezieht, was ihr Verhältnis zu Milch- und Fleischproduktion betrifft. Darin gibt sie an, dass das einzige, was sie propagiere, eine frische Esskultur sei und sie jegliche industrielle Herstellungsverfahren ablehne. Ihr ging es mit ihrem Posting um Wissensvermittlung.

"Eine ethische Grundhaltung ist nichts, was ein kleiner Kreis von ideologisierenden und dogmatischen VeganerInnen für eine ganze Gesellschaft definieren und für sich alleine in Anspruch nehmen sollte, um andere nieder zu machen und die eigene Sichtweise durchzudrücken," entgegnet sie den Propaganda-Vorwürfen.

Plädoyer für harmonisches Miteinander

Bemüht sich die 58-jährige ihre Haltung harmonisch schlichtend im Zwischenraum zu bewahren und wendet sich selbst gegen Schwarz-Weiß-Zeichnungen.

"Weniger schlecht heißt aber nicht gut und schon gar nicht besser. Die Welt besteht nicht nur aus Emissionen, Wasserverbrauch und Klimabilanz. Schwarz und Weiß. Wer seinen Fußabdruck gegen null bringen will, schafft sich am besten selbst ab. Das ist am effizientesten.

