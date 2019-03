So färben Sie Ihre Ostereier ohne Chemie!

Ostern steht vor der Tür - da gehört das Eierfärben natürlich dazu. Als großer Spaß für Groß und Klein macht die Tradition richtig Stimmung auf das alljährliche Fest.

Umfrage Färben Sie zu Ostern Eier bunt? Ja

Nein

Doch wussten Sie, dass Sie die Eier auch natürlich färben können? Die Methode hat gleich mehrere Vorteile: Erstens werden eventuelle Reste im Haushalt verwertet, die man sonst wegwerfen würde. Zweitens sparen Sie sich ordentlich Geld im Vergleich zu den chemischen Färbemitteln. Und drittens: Sie pantschen sich keine unnötige Chemie auf Ihre Ostereier und in Ihren Körper. Was will man mehr?

Das sind die besten Färbemittel

Curcuma: Das Gewürz färbt die Eier gelb.

Zwiebelschalen: Hier können sowohl gelbe, als auch rote Zwiebelschalen verwendet werden. Die Ergebnisse reichen von Orange bis Rot und Braun.

Rote Rüben: Sie können Eier zart lila bis rot färben.

Rotkraut: Rotkraut färbt die Eier blau.

Spielt man sich mit den Farben, empfiehlt es sich vor allem, sowohl weiße, als auch braune Eier durchzuprobieren. Die Farben wirken auf hellen Eiern nämlich anders, als auf dünkleren.

Wie genau das Färben funktioniert, sehen Sie im obigen Video.

Sie kennen noch weitere natürliche Färber? Hinterlassen Sie uns doch einen Kommentar!

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)