So giftig ist Lachs wirklich

Lachs galt lange Zeit als echte Delikatesse. Nur zur ganz besonderen Anlässen wurde er serviert. Mittlerweile landet das Schwarmtier aber immer öfters auf unseren Tellern.

Umfrage Mögen Sie Lachs? Ich liebe Lachs!

Lachsbrötchen sind ab und zu ganz gut. Sonst eher nicht.

Nein, ich mag keinen Lachs.

Ich mag Fisch generell nicht.

Doch die enorme Beliebtheit ist auch ein Problem. Wegen der hohen Nachfrage muss bereits durch Massenzuch nachgeholfen werden.

In riesigen Zuchtbecken werden Lachse in offenen Gewässern herangezogen. Im Vergleich zu Wildlachsen haben sie dabei dreimal so viel Fett.

Fleisch voller Schadstoffe

Laut der "FAZ" sei das Fleisch der Zuchtlachse aber oft mit Schadstoffen und Giften versetzt. Um Erkrankungen vorzubeugen, werden sie mit Pestiziden und Antibiotika behandelt.

Worauf Sie beim Kauf von Lachs acht geben sollten, erfahren Sie im Video.





