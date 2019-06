So schmecken die neuen Gemüse-Tortillas

Seit Mai gibt es in den heimischen Kühlregalen von Merkur und Billa etwas Neues: Tortillas in den Sorten "Karotte" sowie "Paprika & Chili" von No Fairytales aus den Niederlanden um 2,99 Euro. Sie bestehen zu 45 Prozent aus Gemüse, sind reich an Ballaststoffen, haben weniger Kalorien als die "klassische" Variante und sollen als gesundes Fertigprodukt unser Leben bereichern. Wir haben den Test gemacht, ob sie auch unseren Gaumen erfreuen.

Kein Märchen, vegan, gentechnikfrei und frei von Palmöl

Vor wenigen Jahren stellte "No Fairytales"- Gründerin und Lebensmitteltechnikerin Bernadette Kooijman fest, dass der Markt vermehrt unvernünftigere, kalorienreichere Fertigprodukte hervorbringt und die Anzahl an Personen mit Übergewicht zugleich immens steigt. Das gab für sie den Ausschlag, eine echte Alternative anzubieten und Produkte zu kreieren, die einfach in den Alltag integriert werden können.

Für sie muss keine drastische Umstellung der Ernährungsgewohnheiten passieren, um ein Quäntchen besser zu leben. Wenn man sich sicher sein kann, dass man nicht nur leere Kalorien und schnellen Zucker, sondern ein hohes Maß an wertvollen, sättigenden Zutaten bekommt, ist auch der Griff zum Fertigprodukt gerechtfertigt, so die Idee hinter den Gemüse-Tortillas, deren Mehlanteil stark reduziert wurde.

Das Plus an Gemüse in den Tortillas trägt aber nicht nur zu einer besseren Ernährung bei, es schenkt ihnen auch ihre appetitlichen Farben und ist der Grund, warum sie ausschließlich im Kühlregal zu finden sind. Füllt man diese farbenfrohen Fladen dann noch mit Salat, Tomaten, Avocados oder anderem Gemüse, hat man laut Hersteller schnell und unkompliziert eine hochwertige Mahlzeit.

Außerdem werden die "No Fairytales"-Produkte in den Niederlanden ohne Verwendung von Palmöl produziert, sind vegan und gentechnikfrei.

Unser Fazit

Die Tortillas schmecken tatsächlich nach Karotten oder Paprika, die Sorten "Paprika & Chili" kommt mit einer ganz leichten schärfe, die allerdings nur für jene, die Scharfes nicht vertragen bemerkbar ist. Als Tacos sollten sie allerdings vorsichtig gefüllt werden, da sonst der Geschmack der Tortillas verloren geht - und das wäre echt schade.

Somit: Wir sind begeistert von der neuen Alternative zu herkömmlichen Mais-Tortillas und lassen uns gerne auf dieses geschmackliche Abenteuer ein!

Neugierig geworden? Dann haben wir ein paar sommerliche Rezepte für Sie:

Steak-Fajita vom Grill

Zutaten:

Karotten-Tortilla von No Fairytales

400 g Hüftsteak vom Rind

Salatblätter

Cocktailtomaten

Rote Zwiebeln

Mais

Speckwürfel

Für die Sauce:

250 g griechisches Joghurt

frischer Oregano

1 El Limettensaft

1 TL Honig

eine Prise Salz

etwas Pfeffer

Zubereitung:

Für die Sauce den Oregano fein Hacken und alle Zutaten miteinander vermengen.

Das Hüftsteak mit Pfeffer und Öl einreiben, von allen Seiten von der Grillflamme küssen lassen und eingepackt in Alufolie indirekt etwa 10 Minuten grillen. Zur gleichen Zeit Mais und Speckwürfel in einer Pfanne für 10 Minuten auf den Grill stellen. Cocktailtomaten in Scheiben und Zwiebel in Ringe schneiden. Die Tortillas mit der Sauce bestreichen, nach Belieben belegen, zusammenrollen und genießen.

Die vegetarische Variante:

Zucchini-Fajita vom Grill

Zutaten:

Karotten-Tortilla von No Fairytales

1 Zucchini

Salatblätter

Cocktailtomaten

Rote Zwiebeln

Mais

Für die Sauce:

250 g griechisches Joghurt

frischer Oregano

1 El Limettensaft

1 TL Honig

eine Prise Salz

etwas Pfeffer

Zubereitung:

Für die Sauce den Oregano fein Hacken und alle Zutaten miteinander vermengen.

Die Zucchini längs in Scheiben schneiden, salzen und pfeffern, mit etwas Öl beträufeln und auf den Griller legen. Cocktailtomaten in Scheiben und Zwiebel in Ringe schneiden. Die Tortillas mit der Sauce bestreichen, nach Belieben belegen, zusammenrollen und genießen.

Hähnchen-Fajitas

Zutaten:

500 g Hähnchen

1 rote Zwiebel

Salatblätter

Cocktailtomaten

1 Gurke

Salz Pfeffer

Paprikapulver

Für die Sauce:

250 g griechisches Joghurt

frischer Oregano

1 El Limettensaft

1 TL Honig

eine Prise Salz

etwas Pfeffer

Zubereitung:

Für die Sauce den Oregano fein Hacken und alle Zutaten miteinander vermengen.

Das Hähnchen mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver einreiben. Kurz einziehen lassen. Eine Hälfte des Zwiebels in Würfel schneiden, die andere in Ringe. Cocktailtomaten in Scheiben schneiden. Zwiebel in Olivenöl anbraten, die Hähnchenstreifen dazugeben und alles zusammen braten.

Die Tortillas mit der Sauce bestreichen, nach Belieben belegen, zusammenrollen und genießen.

