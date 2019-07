So teuer ist die Wiesn-Maß am Oktoberfest 2019

Alle Jahre wieder versammeln sich Millionen von Menschen beim Oktoberfest in München. Und die Gäste werden auch heuer wieder kulinarisch verwöhnt werden.

Umfrage Was halten Sie vom Oktoberfest? Massen-Besäufnisse sind nichts für mich.

Bei diesen Preisen trinke ich lieber daheim.

Ich liebe es. Fröhlichkeit ohne Alkohol ist künstlich.

Zumindest ein Mal sollte man dort gewesen sein.

Doch die Gaumenfreuden wie Weißwurst, Brezel und Co. haben auch ihren Preis. Vor allem bei den Getränken müssen Besucher wieder tief in die Tasche greifen.

Anstieg um drei Prozent

Denn die "Wiesn-Maß" ist wieder teurer geworden. Die "Maß" wird zwischen 10,80 Euro und 11,80 Euro kosten, dass sind knapp drei Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Auch das "Tafelwasser" lassen sich die Gastronomen einiges kosten. Rund 8,90 Euro soll es kosten, teilte das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München mit.

Das 186. Oktoberfest startet heuer am 21. Oktober um 12.00 Uhr mit der üblichen Eröffnungsfeier "O' zapft is" und endet rund zwei Wochen später am 6. Oktober gegen 23.30 Uhr.

