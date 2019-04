Stellen Sie diese Dinge ja nicht in den Kühlschrank

Dass viele Lebensmittel gekühlt länger haltbar sind, ist schon lange bekannt. In der Antike karrte man Eis aus den Bergen in die Städte und lagerte es in Eiskellern.

Umfrage Was lagern Sie im Kühlschrank – außer Lebensmitteln? Beautyprodukte

Batterien

Medikamente

Nichts, nur Lebensmittel.

Das verrate ich nicht.

Heutzutage steht in vielen Haushalten ein so genanntes Food-Center, also ein riesiger, doppeltüriger Kühlschrank mit diversen Kühlbereichen, Eisspendern und so weiter. Da ist man schon versucht, gleich alle Einkäufe reinzupacken.

Nicht nur Lebensmittel

Und dazu gehören nicht nur Lebensmittel. Laut einer Untersuchung von Sharp Europe nutzen 26 Prozent der Europäer den Kühlschrank auch als Medizinschrank und 6 Prozent lagern Klebstoff in der Kühle. 3 Prozent stellen den Nagellack hinein und ein Prozent sogar Farben und Batterien.

Bei Batterien ist das tatsächlich sinnvoll, Nagellack und Farbe hingegen werden zäh und hart und sind nachher kaum mehr zu gebrauchen. In der Bildstrecke siehst du, welche Lebensmittel ebenfalls nicht in den Kühlschrank gehören.





