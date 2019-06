Verklebt Kaugummi wirklich den Magen?

Er spendet frischen Atem, steigert die Konzentration und befügelt in mancher Variante unsere Nostalgie - wo sich der nicht für seine Hygiene ausgezeichnete Kaugummi-Automat fast als verklärter Mythos eingeprägt hat. Die Worte der Großmutter daneben im Gehör, während sie einem das Zehn-Schilling-Stück gibt: "Nur nicht schlucken!"

Umfrage Kauen Sie Kaugummi? Ja, immer

Nein, ich mag keinen Kaugummi

Kommt auf die Situation an

Ein gut gemeintes Warnzeichen, auf das seit jeher eingegangen wird. Doch was hat es damit auf sich? Ist es wirklich gefährlich einen Kaugummi zu schlucken? Verklebt er den Magen? Wenn er irgendwo "picken" bleibt, geht er auch nur schwer wieder hinunter.

Heutzutage veränderte Produktionsweise

Früher bestand ein Kaugummi aus Baumharzen, Chiclen (weswegen er in Lateinamerika auch so heißt) oder Paraffinwachs. Heute hat sich die Produktion verändert und er besteht fast ausschließlich aus Kunststoff. Unter den Inhaltsstoffen finden sich Weichmacher, Farbstoffe, Zucker, Geschmacksverstärker und andere Synthetik.

Das passiert mit dem verschluckten Kaugummi

Der Magen versucht zuerst immer alles einfach zu Verdauende zu verdauen. Beim Kaugummi also Zucker und Zusatzstoffe. Der Gummiklumpen wird weiter in den Darm verfrachtet und landet am Klo. In den inneren Darmwänden befindet sich ein Feuchtigkeitsfilm, der garantiert, dass der Kaugummi dort nicht stecken bleibt.

