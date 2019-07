Jetzt kommt der rein pflanzliche Fisch

Während der fleischlose Burger gerade noch brutzelnd warm diskutiert wird, fischelt es schon von der nächsten Seite herüber. (oder auch nicht?) Das darauffolgende Kapitel im Buch der Ersatzprodukte wird von Fisch eingeleitet, aber nicht dominiert. Denn gegen die Überfischung gibt es nur eine rationale Lösung: fischlosen Fisch.



Fleischersatzmarkt wächst heran

Nachdem die Geburtsstunde der Verbreitung des veganen Burgers durch die Zusammenarbeit von Impossible Food mit Burger King angetreten war, ist es Zeit für den nächsten strategischen Schritt tier- und umweltfreundlicher Herstellungsweisen. Derzeit gibt es deren Fusion in Form des Impossible Whoppers nur in den Staaten. Dieser soll dem Original-Whopper zum Verwechseln ähnlich sein.

Der Fleischersatzmarkt wächst inzwischen heran. Konkurrenz bekommt Impossible Food etwa von Incredible Burger von der Firma Garden Gourmet, die zum Nestlé-Konzern gehört, und vom Beyond Burger von Beyond Meat, den es auch bei uns in Österreich zu kaufen gibt.

Fisch ohne Fisch in der Entwicklungsphase

Nun zieht eine fröhlich vegane Fischkolonie am Horizont der modernen Esskultur ein. Gerade arbeitet das Unternehmen an einer Alternative zu Meeresfrüchten. Der fischlose Fisch befindet sich noch in seiner Entwicklung. Fällt die Entscheidung gegen Fleisch aus, sind häufig gesundheitliche Überlegungen und Bedenken die Ursache. Dieselbe Anschuldigung gilt für den Fisch nicht. Im Gegenteil: Fisch und Meeresfrüchte sind für viele Menschen auf der Welt die Hauptproteinquelle. Daher könnte die Fisch-Alternative etwas schwerer zu vermarkten sein.

Aber das rasante Tempo der Alternativen-Suche ist einer größeren Vision geschuldet: Bis 2035 soll es für alle tierischen Produkte Ersatzstoffe geben, wenn es nach den ambitionierten Vorstellungen des Fleisch- und Tiermarkt-Revoluzzers Impossible Food geht.



