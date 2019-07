Öko pflegt nach Sonnenbad am besten

Das liest man gerne: In einem Check des Öko-Test-Magazins haben 15 von 29 After-Sun-Produkten mit "Sehr gut" abgeschnitten. Darunter befinden sich alle elf Naturkosmetik-Kandidaten. Den Rest kosteten bedenkliche Inhaltsstoffe Punkte.

Gefunden wurden etwa das als fortpflanzungsschädigend geltende Lilial, das Allergen Lyral, problematisches Mineralöl, Plastik sowie künstliche Emulgatoren (PEGs), die die Haut für Fremdstoffe durchlässig machen.

Was auffällt: Ausgerechnet die namhaften Marken Garnier, Hawaiian Tropic, Korres, Nivea und Rituals kassierten ein "Ungenügend", Vichy und Piz Buin waren ebenfalls "mangelhaft" – mehr: ooe.konsumentenschutz.at

Die 15 sehr guten After-Sun-Produkte

After Sun FluidAfter Sun Bio-Aloe & Bio-Shea LotionSun After Sun LotionFeuchtigkeit Après Sun LotionSun Edelweiß After Sun LotionAprès Sun Lot. Bio-Aloe & Bio-ArnikaAprès-Gel Bio-Aloe VeraAfter Sun MilchNach der Sonne KörperlotionAfter Sun LotionAS Shimmering Aftersun SprayAfter Sun kühlendes GelSens After Sun Gelkühlendes Après SprayAprèslotion

Mangelhaft, ungenügend: Die Verlierer

After Sun Soothing & Cooling M. Lot.Idéal Soleil Soothing Milk Sensitive S.Ambre Solaire After Sun F.-SpraySilk Hydration Air Soft LotionMoisturising Body Milk Aloe VeraSun pflegendes After Sun SprayThe Ritual of Karma Hydrating Lotion

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)