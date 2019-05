Diese 10 Krebsrisiken kennt fast niemand

Umfrage Gehen Sie regelmäßig zur Krebs-Vorsorge? Ja.

Sei es beim Autofahren, bei der Morgenroutine oder im Flugzeug - In manchen Alltagshandlungen verbirgt sich Gefahrenpotenzial, das sich mit der Häufigkeit erhöht. Erfahren Sie in der Bildstrecke die verborgensten Risikofaktoren im Alltag und wie Sie diese in Zukunft bewusst umgehen können.

(GA)