Das sind die sechs Geheimnisse des Alterns

Auch wenn viel Geld in die Entwicklung um langsameres Altern fließt, kann man es nicht aufhalten. Aber die Art und Weise, wie wir altern, können wir mit unseren täglichen Entscheidungen beeinflussen, mit unserer Ernährung, unserem Denken, unserem Umfeld und der sportlichen Ertüchtigung.

1 Fitness fürs Herz

Um Training kommt man nicht umhin. Damit sollte man so früh wie möglich starten, um gesichert Erfolge zu erzielen und idealerweise mehrmals die Woche sportliche Aktivitäten ausüben. Aber auch wenn man erst mit einem mittleren Alter startet, ist es nicht zu spät. Auch dann lässt sich das Herz noch remodellieren.

Wenn wir um die 50 Jahre alt sind, verkümmern Teile unseres Herzens, werden geschwächt und unsere Arterien erhärten. Diese Veränderungen erhöhen den Blutdruck und lassen das Herz weniger gut arbeiten. So kommt es in Folge auch zu anderen schwerwiegenden Herzproblemen, wie Herzversagen.

Ernährungsdschungel

Essgewohnheiten können durch kleine Veränderungen schrittweise in neue Gewohnheiten umgewandelt werden. Um Gesundheitsrisiken zu senken, hilft es schon nur ein wenig Gewicht zu verlieren. Um etwa das Diabetesrisiko zu senken und die Leber zu entlasten, machen fünf Prozent schon einen gewaltigen Unterschied. Eine Reihe von Studien bewies bereits den Zusammenhang von schlechtem Gesundheitszustand und dem Konsum von verarbeiteten Fleisch.

Man muss nicht jede "Super Food" des Planeten in seinem Speiseplan haben. Auf eine Farbe sollte man jedoch nicht verzichten. Heidelbeerenwerden nachweislich mit einem Viertel weniger Risiko an Diabetes zu erkranken assoziiert.

Nahrungsergänzungsmittel wie das weit verbreitete Fischöl scheinen keine Effekte auf den Alterungsprozess zu haben. Fast niemand, der gesund ist, hat ein Vitamin-D-Defizit. Um wirklich zu wissen, wo man in der Nahrung Defizite aufweist, sollte man sich untersuchen lassen.

3 Zufriedenheit: eine Frage des Mindsets

Es ist einfacher seinen Körper zu trainieren als seinen Geist. Dabei ist das Gehirn, der wichtigste Muskel, der dann bleibt. Wie wir auf das Altern antworten, ist letztlich eine Entscheidung unseres Denkens. Manche sehen das Leben als eine Parade der Enttäuschungen und tun bei jeder Gelegenheit ihren Missmut darüber kund. Dann gibt es jene Typen, die (oft in der Minderheit sind und) das Alter mit Würde akzeptieren. Es ist eine Weisheit, die sie über die Jahre ansammeln, die ihnen das Altern leichter fallen lässt, auch wenn gewisse Einschränkungen wie sinkendes Sehvermögen dazu kommen. Wie auch im Fitnessstudio ist Konzentration zur Abwehr von Ablenkungen wie einer störenden Geräuschskulisse beim Mittagessen wichtig. Das Fokussieren auf das Wesentliche, um die Freude des Moments zu erhalten.

4 Gesichtsübungen

Laut einer US-amerikanischen Studie wirken Frauen, die ein paar Monate ihre Gesichtsmuskeln nach der Methodik des "Happy Face Yoga" trainiert haben, um drei Jahre jünger. Viele der nicht-chirurgischen Facelifting-Methoden versprechen mehr als sie halten.

5 "Bin ich alt?"

Eine Frage, die sich vermutlich fast alle Baby Boomer, die jetzt ungefähr das 60. Lebensjahr erreicht haben, stellen. Sicher ist, dass sich die Definition vom Alter ändert. Für Millenials, die sich gerade zwischen ihren 20er und 30er befinden, startet das Alt sein mit 59. Einige definieren es am Zeitpunkt, wo man aufhört an neuen Informationen interessiert zu sein. Die negativen Assoziationen mit der Begriffswelt des Alters hindern eine neutrale Auseinandersetzung damit oft. Das Maß liegt wohl in der Mitte der Betrachtungsweise zwischen Akzeptanz und nicht glauben, dass das Leben nun vorbei ist.

Die richtige Sportart

Personen, die Tennis, Badminton oder Fußball gespielt haben, haben tendenziell länger gelebt als Personen, die mit dem Rad gefahren, geschwommen oder gelaufen sind - so das Ergebnis einer dänischen Studie. Die Resultate werfen die Frage nach der Rolle und den Vorteilen von sozialer Interaktion in den Raum. Dass körperliche Aktivität Vorteile hat, steht außer Frage. Spekulationsraum gibt es jedoch noch bei der Frage, welche Aktivität den positiveren Einfluss hat. So wie das Einkommen und auch andere Aspekte des Lebensstils Auswirkungen haben, so könnte es auch mit den unterschiedlichen körperlichen Anforderungen der verschiedenen Sportarten sein, wie auch die sozialen Interaktionen - etwa bei Teamsport. So spekuliert jedenfalls die Forschung.

