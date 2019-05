Diese vier Dinge sollten Sie über Burnout wissen

Gerade bei großem Eifer und dem Gefühl der Erfüllung bei der Arbeit ist es möglich es zu übertreiben und uns selbst so weit zu pushen, dass wir eine Burnout-Erfahrung haben können. Müdigkeit, Erschöpfung, Energielosigkeit - Experten raten dazu auf die Signale zu achten, ehe man sich in einem Kreislauf befindet. Denn vieles wird oft erst im Nachhinein gesehen. Diese Signale finden Sie in der Bildstrecke.

Umfrage Sind Sie Burn-out gefährdet? Ich glaube schon, ich habe Schlafstörungen, fühle mich leer, überarbeitet

Manchmal denke ich zu viel an die Arbeit, aber ich habe keine Schlafstörungen, keine Beschwerden

Ich glaube nicht, mir geht es gut.





(GA)