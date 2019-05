Ist das die Alternative zu herkömmlichen Deos?

Schwindel oder echte Alternative? Da herkömmliche Deodorants und Antitranspirants bei den Kunden zunehmends unbeliebter werden, reagieren die Hersteller mit einem neuen Produkt: dem Alaunstein.

Dieser besteht aus natürlichem Stein und soll hypoallergene und antiperspirative Eigenschaften vorweisen. Außerdem soll die Handhabung denkbar einfach sein: Der Stein wird einfach angefeuchtet und an der Haut abgerieben.

Viele "Fakes" im Handel

Viele der am Markt erhältlichen Alaunsteine sind jedoch alles andere als natürlich. Die Mineralien werden getrennt, rekristallisiert und können somit einer chemischen Behandlung unterzogen sein.

Einige der erhältlichen Alaunsteine sind also synthetische Produkte, die, wenn sie mit Schweiß in Berührung kommen, in die Haut eindringen. Welche Effekte das auf die Gesundheit haben kann, ist ungewiss.

Natursteine existieren jedoch und bestehen aus Alaun-Kalium. Dieses kann nicht durch die Epidermis gelangen. Will man Alaunstein ausprobieren, sollte man sich das Etikett daher genau ansehen und die Herkunft sowie Herstellung des Produkts gegebenenfalls überprüfen.

(rfr)