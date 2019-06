Gutverdiener werden eher krank vor Langeweile

Unterforderung soll sich ähnlich schlecht auf die psychische und körperliche Verfassung auswirken wie Überforderung. Burnout ist mittlerweile im breiten und auch medizinischen Rahmen als Krankheit anerkannt. Das Boreout-Syndrom hingegen gilt noch nicht als Krankheit im klassischen Sinn.

Eine extreme Langeweile kann auch einen Leidensdruck nach sich ziehen. Betroffene müssen außerdem fürchten, als faul zu gelten.

Folge ist oft eine Depression

Unterforderung tritt aber häufiger auf, als man annehmen möchte. Jeder dritte gibt an, aus diesem Grund beziehungsweise "zu wenig Herausforderung" den Job wechseln zu wollen.

In Folge leiden Betroffene dann häufig an einer Depression, schrecken aber davor zurück, sich an jemanden zu wenden, weil es als unangenehm empfunden wird und einer ganz anderen Wertung untersteht, als Überarbeitung, die als noble Leistung gilt. In einer Leistungsgesellschaft, wo viel arbeiten gewürdigt und sich langweilen verachtet wird.

Meist betrifft es die privilegierten Gutverdiener

Meist ist so, dass die Arbeit nicht als erfüllend empfunden wird, keine Freude bereitet oder keinen Sinn stiftet. Wenn weder der Geist gefordert, noch das Herz berührt wird, kommt es zu großer Langeweile. Meist betrifft es die Gruppe der gut verdienenden und/oder gut ausgebildeten Personen, während Freiberufler und Selbstständige eher Tendenzen zu einem Burnout aufweisen.

Am meisten sind jene gefährdet, die in einer großen Institution mit starren Hierarchien beschäftigt sind, wo ihnen weder Spielraum für Kreativität noch für Eigeninitiative gelassen wird, sie aber durchaus monetär privilegiert sind.

Ambivalenz von Unzufriedenheit und privilegierter Sicherheit

Das ist dann auch die Crux: Sie sitzen in einer hohen Position, wissen, dass sie ein gutes Entgelt erhalten und sie ihrer Familie einen Lebensstandard ermöglichen, der als hoch empfunden wird. Diesen können sie sich aber nur mit dieser Stellung leisten. So bleiben sie oft gegen ihren Willen im unterfordernden Job.



Symptome ähneln denen von Burnout

Die Symptome einer Boreout-Erkrankung beginnen beim Gefühl festzusitzen, in Sinnlosigkeit paralysiert und bewegungsunfähig zu verharren. Diese Freudlosigkeit hat dann Auswirkungen auf andere Lebensbereiche. Interessant ist hier, dass die Symptome von Boreout jenen von Burnout ähneln. Ein Zustand der Erschöpfung und Depression, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Libidoverlust bei den körperlichen Symptomen.

Gemeinhin wird die Krankheit verharmlost. Sinnverlust führt jedoch letztendlich sogar zu einer Lebensmüdigkeit.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GA)